الدبيبة يزور مديرية أمن مصراتة لمناقشة تطلعاتهم في ضبط الشارع 

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبد الحميد الدبيبه” أمس الاثنين مديرية أمن مصراتة، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير أمن مصراتة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والأعيان بالمدينة، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وعقد الدبيبة اجتماعا خلال هذه الزيارة استعرض خلاله نتائج الخطة الامنية التي نفذتها المديرية خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

كما نوقش أيضاً تطلعات مديرية أمن مصراتة من حيث المشروعات والبرامج التدريبية لأعضاء الشرطة، وتكثيف العمل الميداني بالشارع للمجاهرة بالامن وضبط الشارع العام.