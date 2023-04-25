الدبيبة يزور مديرية أمن مصراتة

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه ديوان مديرية أمن مصراتة وجرى بحث تكثيف العمل الميداني بالشارع للمجاهرة بالأمن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه كان في استقبال الدبيبة خلال الزيارة التي جرت أمس الاثنين وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير أمن مصراتة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والأعيان بالمدينة.

وعقد خلال الزيارة اجتماع تم خلاله استعراض نتائج الخطة الأمنية التي نفذتها المديرية خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك كما تم مناقشة تطلعات مديرية أمن مصراتة من حيث المشروعات والبرامج التدريبية لأعضاء الشرطة، وتكثيف العمل الميداني بالشارع للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام.