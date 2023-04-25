الدبيبة يدعو وزارة الداخلية للاستعداد لتأمين الانتخابات

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دعا، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وزارة الداخلية ومكوناتها للاستعداد التام لتأمين الانتخابات في كل المدن الليبية.

واعتبر الدبيبة، خلال كلمته في احتفالية مديرية أمن مصراتة بعيد الفطر، إن نجاح الانتخابات واجب وطني، يعتمد على وزارة الداخلية وأفرادها تحت إشراف حكومته.

وقال: “كونوا مع وطنكم استعدوا لتأمين الانتخابات، وانحازوا لشعبكم الذي قال كلمته: الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات”.

واعتبر الدبيبة أن محاكاة الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي بطرابلس، أثبتت استعداد وزارة الداخلية في مدن ليبيا كافة، للاستحقاق الانتخابي.