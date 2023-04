إسماعيل: يجب العامل بحذر مع الصراعات الجارية في مدينة الزاوية

ليبيا – قال المحلل السياسي، محمد إسماعيل، إنه لا يمكن أبدا رمي المسؤولية وبشكل كامل على الأجهزة الأمنية بخصوص ما يجري في مدينة الزاوية بسبب تعقد الوضع فيها.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أفاد بأن الصراعات التي تجري حاليا في الزاوية بعضها قبلي، والبعض الآخر منها يتعلق بالصراع على السلطة، وجزء منها يتعلق بنشاط المهربين وغيرها من الجماعات، لذا وجب التعامل مع الموضوع بحذر.

وتحفظ إسماعيل على فكرة اللجوء إلى استعمال سلاح الجو للتحكم في الوضع على اعتبار أن العملية قد تزيد من تفاقم الوضع أكثر وقد تتسبب في خسائر بشرية ومادية.

ودعا إلى ضرورة وضع مخطط شامل يسمح بإدماج أفراد هذه المليشيات المسلحة في أجسام أمنية رسمية أو في برنامج سياسي معين لامتصاص أكبر عدد منهم، وبالتالي يسهل التحكم أكثر في الأسلحة التي بحوزتهم.

