اقتصاد المنتهية تحظر استيراد مسدسات الأطفال وملحقاتها

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وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية كافة الجهات الرقابية والضبطية الى ضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارةرقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م القاضي بحظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات او بنادق وما يستخدم معها من مقذوفاتوأجسام صلبة مثل ” الخرز _ السهام ”

واشار القرار الى اضافة العاب الاطفال التي تتضمن مسدسات او بنادق وملحقاتها الى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.