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اقتصاد المنتهية تحظر استيراد مسدسات الأطفال وملحقاتها

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية كافة الجهات الرقابية والضبطية الى ضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارةرقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م القاضي بحظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات او بنادق وما يستخدم معها من مقذوفاتوأجسام صلبة مثلالخرز _ السهام

واشار القرار الى اضافة العاب الاطفال التي تتضمن مسدسات او بنادق وملحقاتها الى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

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الجهات الرقابية والضبطية الحكومة المنتهية حظر استيراد مسدسات وبنادق الخرز ليبيا

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الوطن الليبية

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