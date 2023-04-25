مديرية أمن الهلال النفطي: تسيير دوريات في مداخل مدينة البريقة

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي تسيير دوريات واستيقافات لمنافذ ومداخل مدينة البريقة وعلى الطريق العام في الحدود الإدارية للمدينة وضواحيها.

وأكدت مديرية أمن الهلال النفطي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركبات الشرطة سيرت دوريات واستيقافات لمنافذ ومداخل مدينة البريقة وعلى الطريق العام للحدود الإدارية لمدينة البريقة وضواحيها.

وأشارت مديرية أمن الهلال النفطي إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات مدير الأمن العميد إيهاب بوخريص الكزة بشأن تنفيذاً الخطة الأمنية رقم 3 لسنة 2023 لتأمين وحماية مستعملي الطريق العام الرابط بالحدود الإدارية للمديرية من منطقة الأربعين شرقاً إلى منطقة أم الغرانيق غرباً والطريق العام الرابط بين مدينة البريقة ومدينة اجدابيا.

ونبهت مديرية أمن الهلال النفطي سائقي المركبات إلى التقيد بالسرعة وعدم الاجتياز العشوائي خصوصاً في المنعطفات والمنحدرات حفاظا على سلامتهم مبينة أنه تم طرد الأبل والأغنام السائبة على الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.