الدبيبة يثني على دور السعودية في إجلاء الرعايا الليبيين من السودان

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أثنى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على الدور الذي قامت به السعودية، بشأن إجلاء الرعايا الليبيين في السودان.

وقال الدبيبة، عبر تويتر، “نُتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان الشقيق، الشكر لموظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة وحرصهم على سلامة كافة أبناء الجالية هناك”.

وتابع: “التقدير لدور المملكة السعودية عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى”.

نُتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من #السودان الشقيق، الشكر لموظفي وزارة الخارجية وسفارة #ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة وحرصهم على سلامة كافة أبناء الجالية هناك والتقدير لدور المملكة #السعودية عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 25, 2023

وأعلنت السعودية، الإثنين، وصول 10 مواطنين سعوديين و189 شخصًا من رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية إلى جدة بعد عملية إجلائهم من السودان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء وصل لنحو 356 شخصًا، منهم 101 مواطن سعودي، و255 ينتمون لـ 26 جنسية.

وكانت السفارة الليبية في السودان، قد أعلنت فجر الأحد، إجلاء 105 ليبيين إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع السفارة السعودية، وذلك عبر ميناء بورتسودان، تمهيدًا لسفرهم إلى ليبيا.

وكان من ضمن المستقبلين للرعايا، القنصل الليبي بجدة، عبدالرزاق المنفي. وقالت الوكالة السعودية إن القنصل ثمّن الدور الكبير للسعودية، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

وتشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري حربًا بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع الذي يقوده محمد حمدان دقلو. وتسبب القتال في سقوط مئات من القتلى والمصابين. ودفع القتال الدول إلى إجلاء مواطنيها من داخل الأراضي السودانية.