ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء على تصريح مديرة مستشفى العيون في طرابلس رانيا الخوجة لوسائل الإعلام بأن المستشفى استقبل أكثر من 400 حالة إصابة في العين بمسدسات الخرز خلال أيام عيد الفطر، أغلبهم من الأطفال.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجه بلاغًا إلى النائب العام ووزير الاقتصاد ومدير الإدارة العامة للجمارك طالب من خلاله التحقيق في الأمر واتخاذ ما يلزم لتجريم الاتجار بهذه الألعاب الضارة لصحة أفراد المجتمع.

عقب إصابة 400 طفل بمسدسات الخرز.. العرادي يطالب بتجريم الاتجار بالألعاب الضارة

