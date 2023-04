حظر استيراد “المسدسات” بعد إصابات مئات الأطفال في العيد

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرارا ينص على حظر استيراد لعب الأطفال.

ونص القرار على حظر استيراد مسدسات الأطفال التي تقذف “الخرز – السهام”، معلنا إضافتها إلى قائمة السلع المحظور استيرادها.

وجاء هذا القرار بعد إصابة 400 طفل في طرابلس خلال أيام العيد، حسب ما أعلنه مستشفى العيون بالعاصمة، بالتزامن مع إعلان مستشفى “أمحمد المقريف” إصابة 17 حالة في أجدابيا، جراء مسدسات الأطفال.

المصدر: بيان وزارة الاقتصاد والتجارة + مستشفى العيون + مستشفى “أمحمد المقريف” أجدابيا

