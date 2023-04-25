شركة الكهرباء الليبية تستكمل خط (السلوم – طبرق) جهد “220 ك.ف” لتقويته

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، تواصل العمل بوتيرة جيدة لصيانة الأسلاك على دوائر خط (السلوم – طبرق) جهد “220 ك.ف”.

وحسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بهدف تعزيز الشبكة وتقويتها وزيادة نقل الطاقة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن تلك الدوائر تتبع شركة الطاقة المستديمة، وذلك بإشراف الإدارة العامة لنقل الطاقة بشركة الكهرباء.

وأمس أعلنت شركة الكهرباء صيانة أسلاك خط الكهرباء (السلوم – طبرق) جهد (220 ك.ف) وملحقاتها.