الخطوط الجوية الأفريقية: 104 ليبياً سيصلون اليوم طرابلس بعد إجلائهم من السودان

كشف مدير مكتب التعاون والعلاقات الدولية للخطوط الجوية الأفريقية المعز بن إسماعيل، عن موعد وصول الليبيين الذين تم إجلائهم من السودان.

وقال إسماعيل في تصريح صحفي؛ إن “حوالي 104 من الليبيين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية سيصلون مساء اليوم الثلاثاء إلى طرابلس عبر طائرة الخطوط الأفريقية”.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قد جه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، لدورها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين من دولة السودان.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “نُتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان الشقيق”.

كما وجه شكره للسعودية قائلًا: نقدر “دور المملكة السعودية عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى”.