أمن بنغازي: ضبط ثلاثة متهمين بتعاطي المخدرات

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء ضبط ثلاثة متهمين بتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه تم نشر دوريات للأمن غير ظاهر تابعة للقسم داخل المدينة وخلال تجوال الدوريات اشتبهت بمركبتين خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي وبتفتيش المركبتين احترازياً تم العثور على عدد 26 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقطع من مادة الحشيش المخدرة.

وتم ضبط الأشخاص الثلاثة الذين كانو على متن المركبتين والانتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى ع.ع.ا من مواليد 1987 والثاني يُدعى ا.م.ا.من مواليد 1998 والثالث يُدعى ع.م.ع من مواليد 1998 وبعد أن اعترفوا بتعاطيهم لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة تم إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات .