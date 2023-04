ليبيا – دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح كورونا واستكمال جميع الجرعات،داعيًا إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية لحماية المجتمع للحد من انتشار هذا الفيروس.

المركز أفاد عبر مكتبه الإعلامي إلى أنه يهدف في أسبوع التحصین العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية.

وأشار إلى أن التحصينات واحدة من الإنجازات الصحية الأكثر فعالية والمفيدة للإنسانية، وهي طريقة فعالة للحفاظ على الصحة العامة وتساهم في حماية ووقاية الأفراد والمجتمعات من الأمراض الخطيرة والمعدية.

المركز أكد أن التحصين يساعد على تقليل شدة المرض وخفض معدلات الإصابة به وبفضل اللقاحات، لافتًا إلى أنه تم القضاء على العديد من الأمراض المعدية وتقليل معدلات الإصابة والوفيات بالعديد من الأمراض الأخرى.

Shares

The post لتحقيق المناعة المجتمعية.. مركز مكافحة الأمراض يدعو المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح كورونا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية