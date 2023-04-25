الصول: إلغاء الفيدرالية جعل الليبيين أكثر تماسكا

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أكد عضو مجلس النواب علي الصول ان إلغاء الفيدرالية كان بمثابة القرار الصائب، الذي جعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة، خاصة بعدثورة سبتمبر 1969.

مشيرا الى ان وتيرة الانقسامات ازدادت داخل الإقليم الواحد بعد عام 2011، بسبب العديد من الإشكالات.

ولفت الصول في تصريحات صحفية ان إلغاء المركزية في المؤسسات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء صلاحيات أوسع، هو الأنسب في الوقتالراهن مضيفا انه لابد من مركزية المؤسسات التشريعية والأمنية والعسكرية والسيادية، مع ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وتوزيع الإيرادات.