“منطمة رصد الجرائم”: نحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية الانفلات الأمني في الزاوية

حملت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مسؤولية استمرار الانفلات الأمني والجريمة المنظمة بمدينة الزاوية بعد مقتل اثنين مدنيين إثر سقوط قذيفة على منزلهما على خلفية نشوب اشتباكات مسلحة في المدينة.

ورصدت المنظمة، في بيان لها، مقتل مدنيين اثنين جرّاء سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الزاوية مساء الاحد 23 أبريل، إثر اشتباكات بين عصابات مسلحة شرق المدينة، حسب البيان.

وذكرت المنظمة، “نحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية استمرار الانفلات الأمني والجريمة المنظمة بالمدينة، ونطالبهم باتخاذ إجراءات فعّالة لحماية ارواح المدنيين”.

كما طالبوا السلطات القضائية في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.