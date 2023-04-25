وزارة المواصلات تبدأ إعادة أبناء الجالية النازحين من السودان إلى السعودية

باشرت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية نقل 104 مواطنا ليبيا من أفراد الجالية الليبية النازحين من السودان إلى جدة السعودية عبر ميناء بورتسودان.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه من المقرر أن تصل رحلة الخطوط الإفريقية من مطار جدة إلى مطار معيتيقة بطرابلس ليل الثلاثاء.

يُذكر أن السعودية عضو اللجنة الدولية المعنية بالأزمة السودانية باشرت إجلاء رعايا عرب وأجانب إثر اندلاع الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بتنسيق بين سفارتي ليبيا في السودان والسعودية حيث قامت السلطات السعودية بإجلاء الرعايا الليبيين.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تقديره لدور السعودية في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى.