الشحومي: التقارير والبيانات الحكومية حول الإيرادات والإنفاق تشكل أداة مهمة للرقابة

ليبيا – رأى أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي أن التقارير والبيانات الحكومية حول الإيرادات والإنفاق تشكل أداة مهمة للرقابة وإحاطة الرأي العام والمتخصصين حول قضايا الاقتصاد وخصوصًا الإنفاق والإيرادات الحكومية.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لعل في ظل غياب نسق مناسب ومتوافق مع المعايير للإعداد وعرض التقارير والبيانات والافصاحات الحكومية يبرز تقرير المتابعة الذي يقدمه المصرف المركزي حول ما يدخل وما يخرج من حسابات الحكومة لديه، وإن كان هذا ليس من مهامه ويتعارض مع دوره الأساسي ويتجاوزه إلى القيام بأدوار جهات أخرى معنية بالأمر كوزارة المالية، ولكنه يقدم مادة مناسبة للنقاش وإثراء الحوار حولها مع أن ما يقدمه المصرف المركزي هو في حاجة شاملة لمطابقة وتدقيق وإفصاح أكثر شمولًا واستقرارًا وتفسيرًا لتبرير كل التساؤلات المشروعة حول ما يمثله الإيراد من النفط والغاز المدرج من حيث المدة التي يغطيها، وكيف يتم تغطية دعم المحروقات ومن يقوم بها غير وزارة المالية وحصص الشركاء الأجانب وغيرها؟”.

وقدر الشحومي أن هناك حاجة لوضع إطار لتقديم وعرض التقارير المالية الحكومية الدورية وربما الاستعانة بما تقدمه بعض المؤسسات المتخصصة أو تبني إطار محلي مناسب يحقق شفافية مناسبة، وليس غموضًا أو يفتح الباب لتكهنات وتخمينات قد تصيب وتخطئ في أمور ذات حساسية وأهمية وطنية.

