“بن قدارة” يشيد بجهود فرق الإطفاء بالحقول النفطية في إخماد حريق مزارع النخيل بمدينة جالو

وأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، بجهود فرق الإطفاء بالحقول النفطية الذين شاركوا في عملية إخماد حريق إخماد الحريق الذي وقع في عدد من المزارع بمدينة جالو.

وقالت مؤسسة النفط الليبية عبر حسابها بموقع فيسبوك، فرق الإطفاء ورجال الدفاع المدني بالحقول النفطية الواقعة في منطقة الواحات، شاركت في إخماد الحريق بناءً على توجيهات من بن قدارة.

وشاركت في عملية الإطفاء فرق شركة الخليج العربي للنفط بحقل النافورة وشركة الواحة بحقل 59 وشركة مليته حقل أبوالطفل وشركة الهروج حقل آمال بالإضافة إلى شركة السرير للعمليات النفطية.

وكان حريق نشب في مزرعة نخيل بمنطقة راشدة في واحة جالو جنوب شرق ليبيا، أمس الاثنين، تسبب في تدمير العشرات من أشجار النخيل.

وتمكنت هيئة السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

Trending حريق ضخم بمزرعة نخيل في واحة جالو وهيئة السلامة الوطنية تسيطر عليه