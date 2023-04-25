إجراء 2644 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام في مستشفى المرج التعليمي

الوطن| رصد

أجريت داخل مستشفى المرج التعليمي، خلال الربع الأول من العام الحالي، 2644 عملية جراحية كبرى وصغرى.

وقالت مديرة مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف، مبروكة صالح، إن العمليات توزعت بين 757 عملية كبرى، و1887 عملية صغرى، فيما بلغ عدد العمليات في تخصصات العظام والأنف والاذن والحنجرة، 459 عملية، وتخصص العيون 327 عملية، والولادة القيصرية 667 عملية، والعمليات العامة 730 عملية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لتوطين العلاج في الداخل بأحدث الوسائل التقنية من أجل تقديم الخدمات الطبية الكاملة لمستحقيها مجاناً .