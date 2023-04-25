الصول: إلغاء المركزية في المؤسسات التنفيذية والخدمية هو الأنسب في الوقت الراهن

اعتبر عضو مجلس النواب، علي الصول، أن إلغاء الفيدرالية كان بمثابة القرار الصائب، الذي جعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة، خاصة بعد ثورة سبتمبر 1969.

وأضاف “الصول”، في تصريحات صحفية، أن وتيرة الانقسامات ازدادت داخل الإقليم الواحد بعد عام 2011، بسبب العديد من الإشكالات، مؤكدا أن إلغاء المركزية في المؤسسات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء صلاحيات أوسع، هو الأنسب في الوقت الراهن.

وتابع “لابد من مركزية المؤسسات التشريعية والأمنية والعسكرية والسيادية، مع ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وتوزيع الإيرادات”.