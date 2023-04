ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد الهنقاري إن الجموع الغفيرة التي أقامت صلاة العيد يوم السبت يعتبر استفتاء شعبي على التمسك بالمذهب المالكي.

الهنقاري الموالي للمفتي المعزول الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الجموع الغفيرة التي أقامت صلاة العيد أمس يوم السبت استجابة لفتوة دار الإفتاء برئاسة العلامة الدكتور الصادق الغرياني يعتبر استفتاء شعبي على التمسك بالمذهب المالكي”.

Shares

The post الهنقاري: الجموع الغفيرة التي أقامت صلاة العيد السبت تعتبر استفتاء على التمسك بالمذهب المالكي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية