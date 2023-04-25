“منظمة رصد الجرائم” تطالب السلطات الليبية بتحمل المسؤولية تجاه المهاجرين

الوطن|رصد

طالبت منظمة رصد الجرائم السلطات في ليبيا بتحمل مسؤولياتها تجاه إنقاذ المهاجرين على طول طرق الهجرة وفي البحر.

وعلى حسابها الرسمي نشرت المنظمة استمرارا لنزيف الأرواح، خلال عشر أيام انتشل الهلال الأحمر الليبي 40 جثة لمهاجرين لقوا حتفهم غرقا قبالة شواطئ صبراتة.

وحثت المنظمة على التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين في البحر لوقف هذه الحوادث المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح، مطالبةً بإعداد آليات فعالة للبحث على المفقودين والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.