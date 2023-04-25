حكومة الوحدة تطلب من واشنطن مساعدتها في استرجاع الأموال الليبية المنهوبة من قبل النظام السابق

أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن حكومة الوحدة طلبت من واشنطن مساعدتها في استرداد عشرات المليارات من الدولارات المملوكة للدولة الليبية في جمع أنحاء العالم.

وبحسب الصحيفة.. أوفدت حكومة الوحدة محمد رمضان منسلي إلى واشنطن لتعقب واستعادة الأصول الليبية والتي قالت إنها منهوبة من خزائن الدولة الليبية من قبل النظام السابق.

وأكد منسلي للصحيفة، عقده لقاءات مع عدة مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي من بينهم أعضاء من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي وطلب منهم الحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال.

كما أشارت الصحيفة الأمريكية، إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر 2016والذي قدّر الأموال الليبية المنهوبة بـ 120 مليار دولار.