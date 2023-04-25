المبروك: عامة الناس من الشعب الليبي يحتاجون إلى خطاب ديني يعيد للناس الثقة والاحترام بينهم

رأى عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك أن عامة الناس من الشعب الليبي يحتاجون إلى خطاب ديني يعيد للناس الثقة في بعضهم، والاحترام بينهم؛ خطاب يجمع ولا يفرق، يستر ولا يفضح، يُصحح ما يراه خطأ بأدب، ويلتمس للمخالف العُذر، يتغافل عن الهنات ولا يتصيد الزلات، يأخذ بالظاهر ولا يتهم السرائر.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الاستهانة بالمخالف ووصفه بألفاظ سوقية أو ازدراء عقله وتسفيه اختياره؛ لا يزيده إلا بُعدًا وعنادًا، وتأجيج الجدل للانتصار للرأي -ولو كان صوابا- من مسالك الضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليهِ إلَّا أوتوا الجدَلَ”.

وختم المبروك منشوره بالقول: “ترفقوا فإن الرفق مفتاح لكل لخير، وتواضعوا للضعفاء يرفعكم الله، وقديمًا روى إمامُنا مالك عن المسيح عليه السلام قوله: ولا تَنْظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَأنَّكُم أَرباب، وَانظروا فِي ذنُوبكم كأَنَكم عبِيد فَإِنَّمَا الناسُ مُبْتَلى ومعَافى فارْحَموا أَهلَ البلاءِ وَاحمَدُوا اللهَ علَى العافيةِ”.