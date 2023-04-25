السفارة الليبية بالسودان: التواصل مع مواطنين عالقين في الخرطوم

أعلنت السفارة الليبية في السودان أنها نجحت في التواصل مع مواطنين ليبيين إثنين من العالقين بالعاصمة الخرطوم.

وقال السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز في بيان له إن السفارة نجحت في الاتصال بالمواطنين حسن بوحيى من مدينة اجدابيا وسعد أمحمد الفرجاني من مدينة بنغازي والذين تعذر التحاقهم بقافلتي إجلاء الرعايا اليومين الماضيين.

وبين السفير أنه تم الاطمئنان على المواطنين وهما في حالة جيدة وستبدأ إجراءات ترحيلهما إلى ليبيا قريبا حال ملائمة الوضع الأمني بالعاصمة السودانية.

وأشار السفير إلى أن التواصل مع المواطنين الليبيين تم رغم تعليق السفارة الليبية في السودان أعمالها وغلق مقرها في العاصمة الخرطوم نتيجة الأحداث المسلحة الحاصلة حاليا.

من جانبها باشرت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية نقل 104 مواطنا ليبيا من أفراد الجالية الليبية النازحين من السودان إلى جدة السعودية عبر ميناء بورتسودان.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه من المقرر أن تصل رحلة الخطوط الإفريقية من مطار جدة إلى مطار معيتيقة بطرابلس ليل الثلاثاء.

يُذكر أن السعودية عضو اللجنة الدولية المعنية بالأزمة السودانية باشرت إجلاء رعايا عرب وأجانب إثر اندلاع الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بتنسيق بين سفارتي ليبيا في السودان والسعودية حيث قامت السلطات السعودية بإجلاء الرعايا الليبيين.