العوكلي: بالإمكان النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا خلال أشهر قليلة إذا تغيرت طريقة التمويل

اعتبر وزير الصحة السابق، رضا العوكلي، تجدد أزمة المرضى الباحثين عن علاج أنها “مأساة كل يوم”، مشيرًا إلى أن مرضى الأورام، مثل مرضى القلب وغيرهم، لا يجدون طريقة سهلة للوصول إلى العلاج المطلوب.

العوكلي انتقد في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” ما يعده اختلالًا في ترتيب الأولويات، مؤكدًا أن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى المستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية؛ مثل أدوية الأورام، ومستلزمات إجراء جراحات القلب، حيث لا تتوافر بسهولة.

وتطرق للحديث عن إنشاء عبد الحميد الدبيبة مكتبًا لتوطين العلاج بالداخل يتبع رئاسة الحكومة مباشرة، محاوَلة للتغلب على تحديات القطاع الصحي، موضحًا أن عمل المكتب لا يشمل عموم الأراضي الليبية في ظل الانقسام السياسي، ووجود حكومتين.

ودعا العوكلي إلى إرساء نظام تمويلي جديد للرعاية الصحية في البلاد، مؤكداً أن ليبيا تنفق على الصحة، نحو 500 إلى 600 دولار على كل مواطن ليبي سنويًا، وهو ما يعده رقمًا هزيلًا.

وكشف أن الإنفاق العام على الصحة بلغ 12 مليار دينار العام الماضي، مضيفًا أنه مهما بلغ حجم الإنفاق فلن يؤدي إلى نتائج ملموسة من دون إدراك الأسباب الأساسية للأزمة.

وتابع: “على المسؤولين التعامل مع ملف الصحة من هذا الجانب، وعلى الدولة أن تعي أن طريقة التمويل القائمة خاطئة، ومهما فعلنا، أو غيّرنا وزراء، ومهما ضُخّت أموال بكميات كبيرة، فلن يتغير شيء، لكن إذا أعدنا النظر في طرق تمويل القطاع عن طريق التأمين الصحي فسننجح بإذن الله”.

واعتقد وزير الصحة السابق أنه بالإمكان النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا خلال أشهر قليلة أو سنة على الأكثر إذا تغيرت طريقة التمويل، من خلال استقطاع ما يعادل 10 أو 15 في المائة من الراتب الشهري لكل مواطن لصالح حساب حكومي للإنفاق على الصحة.

واستكمل حديثه: “على أن تدفع الحكومة نسبة محددة لهذا الحساب، حتى يصبح لدى كل مواطن بوليصة تأمين، مع مساعدة الحكومة لذوي الدخل المحدود في شراء هذه البوليصة من شركات التأمين العاملة في القطاع الطبي، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المرضى”.

واستبعد وجود أي عائق يحول دون التوجه نحو هذا النمط التمويلي في ظل الانقسام السياسي الحالي.

وفي حديثه عن أمراض القلب بوصفها السبب الرئيسي للوفيات في ليبيا، شدد على أن جهازًا متطورًا للقسطرة القلبية والجراحة، جرى استيراده منذ أربع سنوات من إحدى الشركات الفرنسية، لصالح مركز بنغازي الطبي، لكن الجهاز ما زال داخل الصناديق، ولم يجرِ تركيبه بعد لأسباب لوجيستية.

وردًا على سؤال حول طبيعة تلك الأسباب، قال: “إنها متعلقة بخطأ كبير تمثل في توقيع رسالة من مسؤول إداري تفيد بأن الشركة أنجزت الاتفاق الخاص بتوريد وتركيب الجهاز وتدريب العاملين عليه، وهو ما ترتب عليها حصول الشركة على أموالها بالكامل، بينما الجهاز في الصناديق”.

وأفاد أن الشركة تتعلل بالأسباب الأمنية من أجل عدم الوفاء بما نص عليه الاتفاق بشأن إرسال تشغيل الجهاز.

كما انتقد العوكلي غياب الأدوية الأساسية اللازمة رغم أن تكلفتها ليست مرتفعة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية حددت نحو 500 دواء أساسي يجب توفيرها، لكن المسؤولين عن هذا الملف يشطحون ويشترون أغلى الأدوية لاستغلال ما لديهم من ميزانية، وأحيانًا يكون التخزين سيئًا جدًا فتنتهي صلاحية الكثير من هذه الأدوية قبل استخدامها.

ووفق العوكلي، فإن الوفيات في ليبيا تحدث بشكل رئيسي نتيجة الجلطة الناتجة عن ضيق الشريان التاجي، وحول ما إذا كانت هناك أسباب مرتبطة بواقع الحرب والنزوح داخل ليبيا بالإصابة بالجلطات قال: “لا شك أن الوضع النفسي يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة، وكذلك عدم الاهتمام بعلاج الضغط والسكري، وعدم توافر الدعامات ومستلزمات جراحة القلب المفتوح”.