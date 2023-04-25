غرق 57 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا بعد ما غرق قاربين كانا يحملان عشرات المهاجرين أثناء رحلتهم إلى شواطئ أوروبا.

وقال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

وروى أحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، فإن نحو 80 راكباً كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريباً من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الناجي لوكالة “رويترز” إن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف، مضيفاً: “ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) أمامي”.

من جهة أخرى، قال فتحي الزياني، المسؤول بخفر السواحل، إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة سواحل بلدة القره بوللي، موضحاً أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.

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من جانبه، ذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم “مهاجرون غير شرعيين” كانوا على متن قارب واحد.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، نشرت صوراً تظهر جثثاً في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.

كما قال عامل الإغاثة، إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.