نصية: ما حدث من خلاف حول عيد الفطر أمر لا يمكن تجاهله

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن ما حدث من خلاف حول بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك أبرز الحاجة الملحة لمنصب رئيس الدولة، معتبراً أن ما حدث أمر لا يمكن تجاهله”

وقال نصية في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه كان يعتقد في السابق في ظل بعض الظروف والمخاوف أنه يمكن مؤقتا اللجوء إلى تكوين مجلس رئاسي ثلاثي، مشيراً إلى أن البعض “ذهب بعيدا إلى اقتراح أن يكون هذا المجلس منتخب إلى أن تتبدد المخاوف وتبنى الثقة بين الأطراف الليبية وعندها يمكن انتخاب رئيس مباشر من الشعب”

وأضاف إن “ما حدث كما ذكرنا من خلاف حول تحديد عيد الفطر المبارك وما صاحبه من صراع كان ظاهر للعيان لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، خاصة مع غياب منصب الرئيس في حسم الخلاف بين المؤسسات وعدم قدرة المجلس الرئاسي على التدخل لحسم الأمور وتوحيد الشعب الليبي ومنع الفتنة، وإيقاف دولة الأشخاص؛ أظهر جليا أهمية وجود الرئيس المنتخب”

وأشار إلى أن وجود المجلس الرئاسي مؤقتاً كبديل لرئيس الدولة، كان القصد منه بناء الثقة بين أطراف الصراع وحسم الأمور التي تهم الشعب الليبي وليس الأشخاص أو الأيدلوجيات والفصل في الخلافات بين مؤسسات الدولة وممارسة مهام الرئاسة حتى في ظل القرار الجماعي الذي ندرك صعوبته.

ودعا أعضاء لجنة 6+6 لضرورة الإسراع من الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية،.والعمل على التوافق على كل نقاط الخلاف بروح وطنية ونظرة شاملة إدارك لما يحدث محليا وإقليميا.