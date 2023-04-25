قبل أن تحذفه..إفتاء الغرياني تنشر التقويم الهجري لشهر شوال يبدأ بـ”الجمعة”

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حذفت دار الإفتاء الليبية في طرابلس برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني، اليوم الثلاثاء، تقويم شهر شوال لهذه السنة 1444 هجرية يبدأ يومه الأول بـ”الجمعة”.

وبهذا التقويم الذي نشرته الصفحة الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إقرار من دار الإفتاء بأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة.

وكانت فتوى للغرياني بشأن عيد الفطر أحدثت فتنة وتفرقة بين الليبين بإعلانه أن العيد سيكون يوم السبت مخالفًا لما أعلنته اللجنة العليا للإفتاء شرق البلاد بأنه سيكون الجمعة.

ورغم تأكيد الشهود في أكثر من مدينة ليبية رؤيتهم للهلال أمام المحاكم المختصة رؤيتهم للهلال وتأكيد مجلس النواب تواصله مع المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص وإعلانه صحة شهادة الشهود، إلا أن الغرياني أصر على إحداث فتنة وخلق بلبلة بين الليبيين الذين يسعون إلى المصالحة ورأب الصدع بينهم.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت الخميس الماضي أن اليوم التالي الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.