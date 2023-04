معتوق: إفراغ السودان من جميع الرعايا الأجانب يعني أن رقعة الحرب ستتسع

ليبيا – كشف عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي عن سبب إفراغ السودان من جميع الرعايا الأجانب بمساعدة مباشرة من قوات خاصة أجنبية.

معتوق وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “عندما يتم إفراغ السودان من كل الرعايا الأجانب وبمساعدة مباشرة من قوات خاصة أجنبية، معنى ذلك بأن رقعة الحرب سوف تتسع وكرة اللهب ستكبر وتتدحرج والعمق العملياتي لها هو مدينة الكفرة، حيث توفر بيئة ملائمة لنزوح الآلاف الأفارقة باتجاه ليبيا ليتم بذلك برنامج التوطين.. كله مخطط له”.

