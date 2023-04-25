ليبيا المستقبل | انتشال جثث 34 مهاجرًا قبالة سواحل مدينة ‎صبراته

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2023/04/24 على الساعة 22:51

: أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث 11 مهاجراً عقب غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط قبالة ساحل مدينة صبراتة، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 34.

وأعلن الهلال الأحمر في بيان نشره عبر صفحته علي “فيسبوك”،”انتشال 11 جثة للقارب المنكوب قبالة مدينة صبراتة”، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى “34”.

ونشر الهلال الأحمر صوراً تظهر فرقه تنقل جثثا من أحد المواقع المطلة على ساحل المدينة، كما أظهرت الصور عددا من الجثث وضعت داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفين.

وتستمر عملية انتشال الجثث لليوم الخامس على التوالي، بعد غرق قارب مطاطي يقل عشرات المهاجرين في عرض البحر على بعد ستين ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة صبراتة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، إن “قاربا مطاطيا كان يقل عشرات المهاجرين انقلب في عرض البحر قبالة ساحل صبراتة الأربعاء الماضي”، مشيرا إلى أن عدد الجثث مرشح للارتفاع.

وعن مصير بقية المهاجرين الذين كانوا على متنه، أجاب “في مثل هذه الحوادث لا فرصة أمامهم للنجاة، وخصوصا أن القارب المنكوب في عرض البحر لم يتلق بلاغا بتنفيذ عمليات إغاثة بشأنه ساعة غرقه”.

من ناحية أخري أعلن خفر السواحل التونسيون، اليوم الاثنين، العثور على جثث 31 مهاجرا يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء على شواطئ محافظات شرقية. واعتبر عشرات المهاجرين في عداد المفقودين بعد غرق مراكبهم في الأسابيع الأخيرة قبالة تونس. كذلك، أعلنت السلطات الإثنين أن خمسة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قضوا غرقا في حادثين منفصلين قبالة تونس في الساعات الأخيرة.

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