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مكافحة الأمراض يدعو المواطنين لاستكمال جرعات كورونا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

دعا المركز الوطني مكافحة الأمراض كافة المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.

ولفت المركز في بيان له، إلى إنه يهدف في أسبوع التحصين العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية.

وأكد المركز على ضرورة التحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسنا ومجتمعنا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بأسبوع التحصين العالمي في الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ويسلط الاحتفال الضوء على أهمية اللقاحات في توفير الحماية للأشخاص من جميع الأعمار من العديد من الأمراض.

 

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الوطن الليبية

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