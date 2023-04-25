مظاهر شركية وبدعية..العليا للإفتاء تستنكر مايحدث عند ضريح عبدالسلام الأسمر

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استنكرت اللجنة العليا للإفتاء اليوم الثلاثاء، ما حدث من مظاهر شركية وبدعية عند ضريح عبد السلام الأسمر في مدينة زليتن.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن ما يجري اليوم على أعتاب قبر عبد السلام الأسمر لمن الشرك الأكبر الذي حذر منه رسول الله لاعتقادهم أن صاحب القبر يفرّج الكربات ويستجيب الدعوات، فيدعونه مع الله.

وأوصت العليا للإفتاء الليبيين خصوصاً والمسلمين عموماً بالحرص على توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه من الأنداد والأضداد والأقطاب.

وطالبت اللجنة الجهات المسؤولة منع هذه الأعمال والمظاهر التي تستوجب غضب الله وأليم عقابه وتفرّق الجمع وتشتت الشمل وتمزق النسيج وتهدد الأمن، وتخالف عقيدة ومذهب أئمة المسلمين.

وأشارت إلى أن بدعة بناء القبور والأضرحة، واتخاذها مساجد وأماكن للزيارة تقصد وتشد إليها الرحال من أخطر هذه البدع، وتحدث عند تلك القبور منكرات ومحرمات تصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة.