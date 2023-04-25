ضبط وافد حاول سرقة أخشاب منزل تحت الإنشاء ببنغازي 

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ألقاء القبض على شخص بتهمة سرقة أخشاب بناء منزل تحت الإنشاء لأحد المواطنين بمنطقة السيدة عائشة.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان؛ تمكن مركز شُرطة الحدائق، من القبض على شخص يحمل الجنسية المصرية؛ قام بسرقة الأخشاب المُستخدمة في البناء من منزل بمنطقة السيدة عائشة لا يزال تحت الإنشاء.

وجاء في البيان، أنه أثناء تجوال الدوريات التابعة لمركز شرطة الحدائق، بمنطقة السيدة عائشة تم مشاهدة شخص مصري الجنسية يقوم بنقل أخشاب ووضعها خارج منزل قيد الإنشاء.

وتابع البيان؛ وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعي أ.ش.ق مصري الجنسية من مواليد 1986 واعترف أنه قام بإخراج الأخشاب من المنزل لغرض سرقتها وكان في انتظار مركبة لنقلها وتم استدعاء صاحب المنزل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.