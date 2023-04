الزايدي: عندما يعبث العملاء بالوطن في العلن يصبح الكفاح الجماعي بكل الوسائل مشروعًا

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إنه عندما تنتشر الفوضى ويتسلط الجهلة والسفهاء ويعبث العملاء بالوطن في العلن يصبح الكفاح الجماعي بكل الوسائل مشروعًا.

الزايدي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه حينها يتحتم على القادة السياسيين الوطنين التوحد ووضع خطط عملية لتقرير المصير ويتحمل العسكريون والأمنيون مسؤولية الدفاع المسلح على الوطن.

