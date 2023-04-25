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ليبيا المستقبل | اشتباكات الزاوية.. “رصد الجرائم” تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا المستقبل
مصدر الخبر / ليبيا المستقبل

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2023/04/25 على الساعة 20:30

: دعت منظمة رصد الجرائم، اليوم الثلاثاء، السلطات القضائية في ليبيا إلى “فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي شهدتها مدينة الزاوية مساء الأحد 23 أبريل الحالي”.

وحملت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، حكومة الوحدة الوطنية “مسؤولية استمرار الانفلات الأمني والجريمة المنظمة بالمدينة”، مطالبة إياها بـ”اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أرواح المدنيين”.

وأضافت المنظمة أنها “رصدت المنظمة مقتل مدنيين اثنين جرّاء سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الزاوية مساء الاحد 23 أبريل، إثر اشتباكات بين عصابات مسلحة شرق المدينة”.

 

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ليبيا المستقبل

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