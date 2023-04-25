متداول.. “غنيوة” يفرج عن أصيل بحير ويواصل التحفظ على محمد زعبية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا اليوم الثلاثاء، أنباء تفيد بإفراج رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي الشهير بـ”غنيوة” عن الفنان أصيل بحير.

وكان أصيل بحير، تم القبض عليه منذ أيام عندما كان متواجداً رفقة لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الليبي محمد زعبية.

فيما لم يفرج جهاز دعم الاستقرار عن محمد زعبية، ولم يتم الكشف عن مصيره حتى الآن.

وكان الكاتب الصحفي بشير زعبية، أكد انقطاع الاتصال مع نجل شقيقه، محمد زعبية، منذ يوم الخميس الماضي.

وذكر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن جهاز دعم الاستقرار القى القبض على لاعب الاتحاد محمد زعبية والممثل أصيل بحير و 2 من أشقائه بسبب مشكلة افتعلها شقيق أصيل مع أفراد الجهاز.

ومنذ اختفاء اللاعب محمد زعبية لم تخرج أي بيانات رسمية من أي جهة أمنية في ليبيا توضح ملابسات اختفائه.

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