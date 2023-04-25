الأوجلي: لجنة 6+6 لم تتطرق بعد لمناقشة النقاط الخلافية

الوطن| رصد

قال عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري أحمد الأوجلي، أنه لا يمكنهم تحديد موعد مسبق لإنجاز القوانين الانتخابية قبل أن تبدأ اللجنة في العمل.

وأعرب عن تطلع اللجنة لنقاشٍ سلس يُفضي إلى إنجاز القوانين قبل يوليو المقبل وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية، مشيراً إلى عدم التطرق بعد إلى مناقشة المواد الخلافية كترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

واعتبر أن مطالبة باثيلي بتسريع وتيرة عمل اللجنة، ليس سيلة ضغط على أعضائها، إذ تتعاطى اللجنة مع الأمر على أن المجتمع الدولي مهتم بإجراء الانتخابات “والأهم من ذلك رغبة الشعب الليبي في ذلك”.