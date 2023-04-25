الأوجلي: القوانين الانتخابية ستكون في إطار التعديل الدستوري الـ13 

قال أحمد الأوجلي، عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري، “لا نستطيع تحديد موعد مسبق لإنجاز القوانين الانتخابية قبل أن نبدأ في عملنا.

وأضاف الأوجلي؛ في تصريح صحفي، “نتطلع لنقاشٍ سلس يُفضي إلى إنجاز القوانين قبل يوليو المقبل وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية”.

وأشار إلى أن اللجنة “لم تتطرق بعد إلى مناقشة المواد الخلافية كترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”، مردفًا أن “العمل الحقيقي سيكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك”.

وأكد الأوجلي أن “القوانين الانتخابية ستكون في إطار التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره النواب ووافق عليه مجلس الدولة”.

وأردف “لا نرى أن مطالبة باثيلي بتسريع وتيرة عمل اللجنة وسيلة ضغط على أعضائها”.

وختم موضحًا “نتعاطى مع الأمر على أن المجتمع الدولي مهتم بإجراء الانتخابات والأهم من ذلك رغبة الشعب الليبي في ذلك”.