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نقابة المراقبة الجوية تهدد بتوقف الملاحة الجوية مطلع مايو

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت نقابة المراقبة الجوية في العاصمة طرابلس، عن توقف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي ستؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كل المطارات والأجواء الليبية اعتبارا من يوم 1 مايو المقبل، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة.

وبينت النقابة أن أعضاءها سيدخلون في اعتصام، اعتبارا من يوم 1 مايو المقبل، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة، ما يعني توقف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي ستؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كل المطارات والأجواء الليبية.

ويطالب المراقبون الجويون، إدخالهم في جدول المرتبات الموحد، وفصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني، وتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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