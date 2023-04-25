تفاصيل القبض على مصري بسرقة أخشاب من منزل قيد الانشاء في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تمكن “مركز شُرطة الحدائق” من القاء القبض على مصري الجنسية قام بسرقة الأخشاب المُستخدمة في البناء من منزل مواطن قيد الإنشاء بمنطقة السيدة عائشة .

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الحدائق العميد رمضان الزاوي لتأمين الإختصاص بالكامل وأثناء تجوال الدوريات التابعة للمركز داخل الإختصاص بمنطقة السيدة عائشة بإمرة النقيب طارق الجديد تم مشاهدة شخص مصري الجنسية يقوم بنقل أخشاب ووضعها خارج منزل قيد الإنشاء .

وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعي أ.ش.ق مصري الجنسية من مواليد 1986 وإعترف أنه قام بإخراج الأخشاب من المنزل لغرض سرقتها وكان في انتظار مركبة لنقلها وتم إستدعاء صاحب المنزل وفتح محضر بالخصوص .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .