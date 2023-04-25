المسابقات ترحل مباريات الجولة الخامسة في الدوري الليبي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي، ترحيل الجولة ال5 من إياب الدوري الممتاز من يوم 26 أبريل/نيسان الجاري إلى 5 مايو/أيار المقبل.

وبهذا القرار ستنطلق مباريات الجولة ال5 من الإياب للمجموعة الأولى بمباراة الصداقة والتحدي على ملعب شحات، ومواجهة الهلال والصقور بملعب شهداء بنينا يوم 5 مايو/أيار المقبل.

وتتواصل الجولة يوم 6 مايو/أيار المقبل بمواجهتي الأهلي والتعاون على ملعب شهداء بنينا و دارنس وشباب الجبل على ملعب درنه، وتختتم بمباراة النصر والأخضر على ملعب شهداء بنينا يوم 7 من نفس الشهر.

وستنطلق مواجهات المجموعة الثانية يوم 5 مايو/أيار المقبل بمباراة السويحلي والاتحاد على ملعب مصراته وتتواصل الجولة في اليوم التالي بإقامة 3 موجهات حيث يقابل ابوسليم نظيره الخمس بملعب ابوسليم، ويستقبل الاتحاد المصراتي ضيفه المحلة بمصراتة، ويستضيف اساريا منافسه المدينة بالزاوية وتختتم بلقاء الأهلي طرابلس الأولمبي بملعب الجميل في 14 من مايو/أيار المقبل .

وكان نادي الهلال قد احتج بشدة على تأجيل مباراة الأخضر والنصر في الجولة 5 من الإياب وطالب بشكل رسمي بتأجيل كل اللقاءات إلى ما بعد نهائي الكأس وهو ما حدث .