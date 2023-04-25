الجمعة والسبت وفق معايير شرعية.. ارتباك في دار إفتاء الغرياني حول يوم العيد

أعادت دار الإفتاء الليبية الليبية في طرابلس برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني نشر تقويم شوال وعدلت بدايته ليكون السبت بدلا من الجمعة، وذلك بعد نشرها ظهر اليوم تقويما آخر ينص على أن 1 شوال الجمعة.

وبادرت الدار التي يقودها المفتي المعزول لحذف التقويم الذي يخالف فتواها بأن العيد السبت الماضي بعد 20 دقيقة من نشره، فيما أثار ذلك الارتباك عاصفة مثيرة عاصفة من الجدل والحيرة بين المتابعين لإشارتها في كليهما بأنها أعدتهما بمعايير فلكية وشرعية متفق عليها.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي التقويم الذي نشرته الصفحة الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه إقرار من دار الإفتاء بأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة.

وكانت فتوى للغرياني بشأن عيد الفطر أحدثت فتنة وتفرقة بين الليبيين بإعلانه أن العيد سيكون يوم السبت مخالفًا لما أعلنته اللجنة العليا للإفتاء شرق البلاد بأنه سيكون الجمعة.

ورغم تأكيد الشهود في أكثر من مدينة ليبية رؤيتهم للهلال أمام المحاكم المختصة رؤيتهم للهلال وتأكيد مجلس النواب تواصله مع المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص وإعلانه صحة شهادة الشهود، إلا أن الغرياني أصر على إحداث فتنة وخلق بلبلة بين الليبيين الذين يسعون إلى المصالحة ورأب الصدع بينهم.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت الخميس الماضي أن اليوم التالي الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.