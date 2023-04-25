العليا للإفتاء تستنكر ما يجري على أعتاب قبر عبد السلام الأسمر في زليتن

العنوان – البيضاء

استنكرت اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا اليوم الثلاثاء ما يحدث على أعتاب قبر عبد السلام الأسمر في مدينة زليتن.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن ما يجري اليوم على أعتاب قبر عبد السلام الأسمر لمن الشرك الأكبر الذي حذر منه رسول الله.

وأكدت اللجنة أن زوار القبر، يعتقدون أن صاحب القبر يفرّج الكربات ويستجيب الدعوات، فيدعونه مع الله، كقولهم (يا سيدي عبد السلام الأسمر فرج كربنا ويسر أمرنا ويذبحون عنده القرابين، كل هذا من الشرك الذي حذر منه ربنا جل وعلا في كتابه).

وجددت اللجنة العليا للإفتاء استنكارها ما يحدث حول القبور والأضرحة من العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه، وتوصي الليبيين خصوصاً والمسلمين عموماً بالحرص على توحيد الله وإفراده بالعبادة.

وأوصت اللجنة الجهات المسؤولة بتقوى الله عز وجل ومنع هذه الأعمال والمظاهر التي تستوجب غضب الله وأليم عقابه وتفرّق الجمع وتشتت الشمل وتمزق النسيج وتهدد الأمن، وتخالف عقيدة ومذهب أئمة المسلمين وعلى رأسهم الإمام مالك.