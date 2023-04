ليبيا – وصفت السفيرة سعاد شلبي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، تدهور الأوضاع الأمنية في السودان جراء الاشتباكات الحالية بـ”المصيبة الإقليمية”، لافتةً إلى أن تداعيات الأزمة تتجاوز الحدود السودانية لتكون بمثابة “قنبلة إقليمية موقوتة”.

شلبي أوضحت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن السودان يمثل دولة محورية ترتبط به عدة أقاليم في القارة الأفريقية، فالسودان يربط بين القرن الأفريقي ودول الساحل وجنوب الصحراء، كما أنه يرتبط بالأمن الإقليمي للبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف وصفتها بـ”المشروعة والجدية” لدى جيران السودان الـ7، بل وفي دوائر أكثر اتساعًا تمتد إلى الخليج العربي وجنوب أوروبا، لافتةً إلى أن أي تأخر في حسم الصراع، قد تكون له تداعيات اجتماعية وعسكرية وأمنية تتخطى حدود السودان إلى دول الجوار.

واعتبرت عضو لجنة الحكماء في «الكوميسا» الأفريقية، أن تطورات الأزمة السودانية تدفع باتجاه إعادة تموضع جماعات إرهابية ومتطرفة، والنزوح العابر للدول، وتهريب البشر، والهجرة غير الشرعية، وتنشيط عمل عصابات الجريمة المنظمة، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا على الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الصراعات في القارة الأفريقية التي تعاني اضطرابات كثيرة، داعيةً إلى أن يكون هناك دور أكبر للدول المجاورة للسودان في الدفع باتجاه احتواء سريع وآمن للصراع هناك.

Shares

The post شلبي: تدهور الأوضاع الأمنية في السودان جراء الاشتباكات الحالية عبارة عن مصيبة إقليمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية