ليبيا المستقبل | حكومة الوحدة: نقدر دور السعودية في إجلاء الليبيين المتواجدين بالسودان

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2023/04/24 على الساعة 21:53

: عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن تقديرها لدور وجهود السعودية في دعم عمليات الإجلاء وتسهيل عودة الجالية الليبية من السودان، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية إن عملية إجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين بالجمهورية السودانية، تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيلهم جواً إلى ليبيا في الوقت القريب، وفق بيان عبر صفحتها الرسمية علي “فيسبوك”.

وأعلنت سفارة ليبيا لدى الخرطوم، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، نجاح إجلاء 105 ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الخارجية، في بيانها، إنه سيجرى نقل المواطنين جوا من السعودية إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في وقت قريب، وفي هذا الصدد تثمن حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

كما أعربت الوزيرة نجلاء المنقوش عن تقديرها لجهود موظفي الوزارة المعنيين بمتابعة عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، كما أثنت على جهود البعثة الدبلوماسية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات.