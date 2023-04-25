البعثة الأممية لليبيا: سنقدم الدعم الفني للجنة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستقدم الدعم الفني واللوجستي للجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قوانين انتخابية بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.

وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني.

وأكد باتيلي، إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول شهر يوليو.

وكان لجنة 6+6 عقدت اجتماع تحضيري في الـ5 من أبريل الجاري في طرابلس بحضور 3 أعضاء فقط من مجلس النواب، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر.

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