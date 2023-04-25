وصول طائرة تحمل الليبيين العائدين من السودان إلى مطار معيتيقة

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وصلت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية التي تقل أفراد البعثة الدبلوماسية والجالية الليبية الذين جرى إجلاؤهم من السودان إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، قادمة من مدينة جدة السعودية، حيث حملت على متنها 105 أشخاص من أفراد البعثة والجالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وأعلنت السفارة الليبية في الخرطوم الإثنين، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان وذلك عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية على أن يجري نقلهم جوًا إلى الأراضي الليبية على متن طائرة ليبية.