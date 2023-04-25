ضابط شارك في عملية الكرامة.. يسرد لوكالتنا تأسيس النواة الأولى للجيش الوطني – الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة، من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها أحد الضُباط الذين شاركوا في عملية الكرامة، وخاضوا أعنف المعارك في أشد المحاور القتالية خطورةً.. يبدأ بطلُ القصة التعريف بنفسه قائلاً: رئيس عرفة وحدة، محمد القذافي، خريج ضُباط صف 2006 – 2007، تخصص أسلحة كيميائية.

كنا نعمل لدى قيادة منطقة طبرق العسكرية، مكلفين بالحماية، رفقة مجموعة من الدفاع الجوي (تأمين مطار طبرق – إجدابيا)

وعن تفاصيل آلية انضمامه للجيش الوطني، قال، أذكر أننا وأثناء تواجدنا داخل معسكر 28، أجرى أحدٌ من الشباب في المعسكر محادثةً مع الشهيد فتحي ميلود حول عملية الكرامة وتم التنسيق بين المجموعات لانضمامنا إلى عملية الكرامة، واجتمعنا سويًا في منزل الشهيد فتحي ميلود، لكنني لم اجتمع معهم بسبب بعض الظروف.

ومن ثمّ.. خرج رتلٌ مكون من ثلاثة سيارات دفع رباعي محمّلة بالأسلحة الخفيفة، من مدينة طبرق صوب مدينة بنغازي، وأضاف.. كان على متن تلك السيارات قرابة 12 شخص يحملون أسلحةً خفيفة، وعدد الرصاصات في كل بندقية لا يتجاوز ثمانِ رصاصات.

يُضيف.. عندما انطلق الشباب، أن لم أتمكن من الذهاب معهم، ولكنني قمت باللحاق بهم في وقت آخر.. وبعدين يومين من وصولنا للمعسكر، أبلغونا بأن المشير خليفة حفتر يودّ لقائنا والحديث معنا، ولكن عندما جاء القائد العام المشير خليفة حفتر للمعسكر قام بجولة تفقدية وهو بداخل السيارة، وفي تلك الأثناء راودتنا مجموعة من الأسلة حول عدم نزوله واجتماعه بنا على الرغم من أنهم أبلغونا بذلك.. أما في اليوم الثاني فقد طلب المشير الاجتماع بنا، وأعتذر لنا عن يوم أمس.. وأرجع سبب عدم نزوله هو أننا كنا نرتدي زيًا عسكريًا وهو لم يكن يرتديه؛ وأردف : من باب الاحترام.

يستمر بالتحدث.. في الطريق، أثناء مجيئنا إلى المعسكر؛ وبسبب قلق بعض الشباب من السلاح الجويّ حول خطورة العملية، والوضع الأمني الراهنن قاموا بالتراجع.. وعادوا ادراجهم، وأردف بالقول: لقد أثر هذا التراجع في نفوسنا، وعليه.. قمتُ أنا وأحد الشباب في السلاح الجوي بالعودة لأخذ بعض السيارات والأسلحة من إحدى المعسكرات، ونحن في طريقنا للعودة إلى معسكر الرجمة، تعطلت إحدى السيارات بنا، بالقرب من منطقة المخيلي.. وهناك أوقفنا الاستيقاف، حيثُ أوقفنا الشهيد رحمة الله عليه، أحمد بورزق، وومن ثمّ تمكنت العناصر الأمنية في مدينة البيضاء من القبض علينا وبدأت في عملية التحقيق معنا، واستمرت التحقيقات لمدة ثلاث أيام متواصلة، وتضمنت عملية لااستجواب طرح بعض الأسئلة مثل، من نحنن ولمن نتبع، ولصالح من هذه الأسلحة، وغيرها الكثير، وأنا لم أتردد لحظةً واحدة بل أخبرتهم بأننا مجموعة من العسكريين والضباط، هدفنا واضح وجليّ وهو ردع العمليات المشبوهة والقضاء على العناصر الإرهابية التي بدأت في تصفيتنا، وترويع أسرنا وقتل أبنائنا.. ونحن خرجنا من أجل وطننا.

يواصل الحديث لوكالتنا.. انطلقت جمعة الكرامةن وكنت أنا في السجن؛ لم أتمكن من حضورها والمشاركة فيها،/ ولكن الشباب الأشاوس لم يقصرو ولم يدخروا جهدًا في القضاء على العدو.

وبعد أيام.. تمكنت من الخروج من السجن بواسطة حكماء وشيوخ مدينة البيضاء، وعدد من الرفاق.

يُكمل.. فور رجوعي لمعسكر الرجمة، وجدت هناك مجموعة من عناصر وضباط مديرية البيضاء، ومشاة بحرية، وانطلقنا في العمل بشكل مكثف، وقمنا بمجموعة من العمليات النوعية… وبعد مدة، علِم الشهيد البطل فتحي ميلود أن العناصر الأمنية في البيضاء صادرت سياراتي، فقام بشراء سيارةٍ لي، ووضع عليها سلاحًا ثقيلاً، ومن هنا بدأت المشاركة في الحرب بشكل أكبر وأوسع نطاقًا.

وبالحديث عن الأسلحة والذخيرة.. قال المحارب محمد القذافي لوكالتنا.. لم يكن لدينا أسلحة وذخيرة كافية وعدد السيارات المسلحة التي كانت بحوزتنا لم تتجاوز ثلاثة سيارات، وعانينا كثيرًا من نقص الأسلحة في بداية الأمر، وعلى الرغم من النقص الواضح إلا أننا واصلنا، وعقدنا العزيمة لتحقيق الحرية وتطهير البلاد من براثن الإرهاب.

يواصل القذافي الحديث لوكالتنا.. مع مرور الأيام، بدأنا في تنفيذ مجموعةٍ من العمليات النوعية، هدفها التقصيّ وجمع أكبر عدد من المعلوماتح للإطاحة بالعدو، وانا شاركت في عمليتين من تلك العمليات، وقال: في إحدى العمليات تعرضت لإصابة طفيفة في قدمي؛ لكنها كانت سطحية ولم أقم حتى بالذهاب إلى المستشفى.

يُكمل..لقد كانت الأوضاع في بداية انطلاق عملية الكرامة، بالغة الخطور، وشديدة الحساسية، وبفضل قيادتنا الحكيمة، ودراساتنا اللوجستينة ومخططاتنا المحكمة، تمكنا من إحراز تقدمٍ باهر، وإثبات انفسنا على أرض الواقع وبجدارة.