تم إجلاؤهم من السودان…. الخطوط الإفريقية تعيد مواطنين ليبيين من السعودية

قامت شركة الخطوط الجوية الافريقية برحلة إجلاء للجالية الليبية بالسودان من اعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة الليبية والطلبة ورجال الأعمال وموظفي الافريقية بمحطة الخرطوم الذين قامت السلطات السعودية بنقلهم بواسطة العبارات من ميناء بورت سودان إلى جدة.

وقالت الشركة في بلاغ لها، إن طائرة الخطوط الافريقية كانت في انتظارهم لنقلهم إلى ليبيا، بناء على تكليف حكومة الوحدة الوطنية بعد الظروف التي تمر بها جمهورية السودان.

وأشارت الخطوط الإفريقية إلى أن عملية الإجلاء تمت بمتابعة رئيس مجلس الادارة والاعضاء والمدير العام وكافة الادارات وبإشراف رئيس حكومة الوحدة ووزير المواصلات ووكيل وزارة المواصلات وبقية الوزارات.

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